Эппле ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эппле ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эппле ?

Рождение ребёнка
21.03.1902

Дочь: Ренц (Эппле) Валли

Мать ребёнка: Эппле ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Эппле Николай

Мать ребёнка: Эппле ?

Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва

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