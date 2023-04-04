Эппле ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эппле ?
Рождение ребёнка
21.03.1902
Дочь: Ренц (Эппле) Валли
Отец ребёнка: Эппле ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Эппле Николай
Отец ребёнка: Эппле ?
Смерть
01.10.1947