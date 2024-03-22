Субботина (Денисова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения16.02.1899
Дата смерти25.06.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Субботин Алексей
Смерть
25.06.1987
Пермь, Пермский, Пермский край