Субботина (Денисова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Денисова) Анна Александровна

Место рождения

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

16.02.1899

Дата смерти

25.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1899

Отец: Денисов Александр Михайлович

Мать: Денисова Пелагея Петровна

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Алексей

Смерть
25.06.1987
Пермь, Пермский, Пермский край
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