(Субботина) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субботина) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Алексей

Мать: Субботина (Денисова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Надежда

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Семён

Смерть
Неизвестно

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