(Субботина) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Надежда
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Субботин Семён
Смерть
Неизвестно