Бударников Иван Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Бударников Исаак Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Бударникова Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.08.1913
Сын: Бударников Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Бударникова Клавдия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно