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Бударников Иван Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Бударников Исаак Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Бударникова Клавдия Тимофеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Бударников Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Бударникова Клавдия Тимофеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударникова Клавдия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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