Бударников Исаак Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1888
Жена: не указана
Дьячки Иларион Толстухин и Антип Кокорев Жених - 1 брак
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Бударников Иван Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 18.02.1892 и 18.02.1893
Дочь: Станоткина Пераскева Исааковна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно