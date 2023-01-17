Бударников Исаак Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударников Исаак Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1888

Жена: не указана

Дьячки Иларион Толстухин и Антип Кокорев Жених - 1 брак
Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Бударников Иван Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 18.02.1892 и 18.02.1893

Дочь: Станоткина Пераскева Исааковна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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