Бударникова Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударникова Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Бударников Иван Исаакович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Бударников Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Бударников Иван Исаакович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударников Иван Исаакович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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