Бударникова Клавдия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Бударников Иван Исаакович
Рождение ребёнка
08.08.1913
Сын: Бударников Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Бударников Иван Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно