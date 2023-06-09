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Кононенко Трофим Семенович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кононенко Семен Иванович

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
22.01.1843

Жена: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
16.06.1844

Дочь: Шеховцова Юлиана Трофимовна

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
16.06.1844

Сын: Кононенко Трофим Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
16.06.1844

Дочь: Агриппина Трофимовна

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
16.06.1844

Дочь: Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кононенко Тит Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кононенко Федот Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
17.07.1854

Сын: Кононенко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
10.02.1858

Сын: Кононенко Влас Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно