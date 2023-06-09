Кононенко Трофим Семенович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кононенко Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1843
Рождение ребёнка
16.06.1844
Дочь: Шеховцова Юлиана Трофимовна
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
16.06.1844
Сын: Кононенко Трофим Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
16.06.1844
Дочь: Агриппина Трофимовна
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
16.06.1844
Дочь: Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кононенко Федот Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
17.07.1854
Сын: Кононенко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
10.02.1858
Сын: Кононенко Влас Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Зиновия Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно