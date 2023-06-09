Кононенко Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кононенко Трофим Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кононенко Трофим Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Кононенко Сергей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно