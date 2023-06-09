Кононенко Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононенко Семен Иванович

Кононенко Семен Иванович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кононенко Трофим Семенович

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кононенко Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кононенко Трофим Семенович

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Кононенко Сергей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно