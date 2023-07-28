Кононенко Трофим Семенович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кононенко Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1858
Рождение ребёнка
09.12.1858
Сын: Кононенко Николай Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кононенко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
05.04.1863
Дочь: Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
27.07.1865
Сын: Кононенко Пантелеймон Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
27.02.1868
Сын: Кононенко Касьян Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кононенко Фома Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Кононенко Фома Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кононенко Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Исаевская Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно