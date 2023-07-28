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Кононенко Трофим Семенович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кононенко Семен Иванович

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
07.04.1858

Жена: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
09.12.1858

Сын: Кононенко Николай Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кононенко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
05.04.1863

Дочь: Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
27.07.1865

Сын: Кононенко Пантелеймон Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
27.02.1868

Сын: Кононенко Касьян Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кононенко Фома Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Кононенко Фома Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кононенко Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Исаевская Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Кононенко Матрона Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно