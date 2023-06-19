Кононенко Влас Трофимович
Место рождения
Дата рождения10.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1858
Бракосочетание
26.09.1883
Рождение ребёнка
05.12.1883
Сын: Кононенко Антон Власьевич
Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1884
Сын: Кононенко Григорий Власьевич
Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1886
Дочь: Харитина Власьевна
Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Власьевна
Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1891
Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1895
Дочь: Василенко Анастасия Власьевна
Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно