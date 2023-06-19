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Кононенко Влас Трофимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1858

Отец: Кононенко Трофим Семенович

Мать: Кононенко Зиновия Георгиевна

Бракосочетание
26.09.1883

Жена: Кононенко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
05.12.1883

Сын: Кононенко Антон Власьевич

Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1884

Сын: Кононенко Григорий Власьевич

Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
29.09.1886

Дочь: Харитина Власьевна

Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Власьевна

Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Кононенко Иван Власьевич

Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1895

Дочь: Василенко Анастасия Власьевна

Мать ребёнка: Кононенко Екатерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно