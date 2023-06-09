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Руднев Николай Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870

Отец: Руднев Антон Иванович

Мать: Руднева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1895

Сын: Руднев Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
26.03.1898

Сын: Руднев Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Руднев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
03.01.1901

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Руднев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
12.12.1903

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
16.07.1905

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
28.07.1910

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Мария Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно