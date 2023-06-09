Руднев Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения01.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870
Отец: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1895
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
26.03.1898
Сын: Руднев Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
08.10.1899
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
03.01.1901
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
11.06.1902
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
12.12.1903
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
16.07.1905
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
28.07.1910
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Руднева Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно