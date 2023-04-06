Руднева (Мунтян) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Мунтян) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мунтян Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1867

Муж: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Безсонова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1870

Сын: Руднев Николай Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1875

Сын: Руднев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1877

Дочь: Бабина Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Руднев Василий Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Руднев Илья Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1887

Дочь: Дурнева Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1893

Дочь: Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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