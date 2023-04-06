Руднева (Мунтян) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Мунтян Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1867
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Безсонова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1870
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1875
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1877
Дочь: Бабина Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1884
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1887
Дочь: Дурнева Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1893
Дочь: Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно