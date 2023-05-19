Безсонова (Руднева) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения01.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1868
Отец: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович
Рождение ребёнка
03.08.1884
Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович
Бракосочетание
31.05.1889
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно