Безсонова (Руднева) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова (Руднева) Евдокия Антоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1868

Отец: Руднев Антон Иванович

Мать: Руднева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Безсонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Безсонов Федор Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович

Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Безсонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович

Бракосочетание
31.05.1889

Муж: Безсонов Иван Миронович

Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Безсонов Иван Миронович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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