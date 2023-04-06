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Безсонов Федор Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Безсонов Иван Миронович

Мать: Безсонова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
30.11.1901

Сын: Безсонов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Безсонова Дарья Георгиевна

Бракосочетание
06.11.1911

Жена: Безсонова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.08.1920

Сын: Безсонов Николай Федорович

Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Дарья Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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