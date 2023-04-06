Безсонов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
30.11.1901
Сын: Безсонов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Безсонова Дарья Георгиевна
Бракосочетание
06.11.1911
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1920
Сын: Безсонов Николай Федорович
Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно