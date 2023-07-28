Безсонова (Кабанцова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1893
Бракосочетание
06.11.1911
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Безсонов Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1920
Сын: Безсонов Николай Федорович
Отец ребёнка: Безсонов Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно