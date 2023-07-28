Безсонова (Кабанцова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезсонова (Кабанцова) Евдокия Яковлевна

Безсонова (Кабанцова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1893

Отец: Кабанцов Яков Прокофьевич

Мать: Кабанцова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
06.11.1911

Муж: Безсонов Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Безсонов Федор Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1920

Сын: Безсонов Николай Федорович

Отец ребёнка: Безсонов Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно