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Томбасова Анна Широва

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

27.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Широв Амвросий Логинович

Мать: Широва Екатерина Никифоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1900

Муж: Томбасов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1901

Дочь: Бычкова Гликерия Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1904

Сын: Томбасов Роман Михайлович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Елена Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Томбасов Петр Михаилович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.08.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: холера
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