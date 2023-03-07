Томбасова Анна Широва
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти27.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
16.?.1900
Рождение ребёнка
09.05.1901
Дочь: Бычкова Гликерия Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1904
Сын: Томбасов Роман Михайлович
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Елена Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
25.06.1908
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Ильич
Смерть
27.08.1910
Причина смерти: холера