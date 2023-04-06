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Бычкова Гликерия Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1901

Отец: Томбасов Михаил Ильич

Мать: Томбасова Анна Широва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1920

Муж: Оглоблин Вов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
21.06.1924

Сын: Оглоблин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Оглоблин Вов Михаил Семенович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1925

Дочь: Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Оглоблин Вов Михаил Семенович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Вов Петр Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Оглоблин Вов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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