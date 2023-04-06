Бычкова Гликерия Томбасова
Место рождения
Дата рождения09.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1901
Отец: Томбасов Михаил Ильич
Мать: Томбасова Анна Широва
Бракосочетание
16.?.1920
Рождение ребёнка
21.06.1924
Отец ребёнка: Оглоблин Вов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
08.12.1925
Дочь: Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин Вов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Бычков Вов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно