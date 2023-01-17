Томбасов Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения25.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1878
Отец: Илья Томбасов
Бракосочетание
16.?.1900
Жена: Томбасова Анна Широва
Рождение ребёнка
09.05.1901
Дочь: Бычкова Гликерия Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва
Рождение ребёнка
01.10.1904
Сын: Томбасов Роман Михайлович
Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Елена Михаиловна
Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва
Рождение ребёнка
25.06.1908
Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва
Смерть
Неизвестно