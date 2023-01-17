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Томбасов Михаил Ильич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1878

Отец: Илья Томбасов

Мать: Томбасова Варвара Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1900

Жена: Томбасова Анна Широва

Рождение ребёнка
09.05.1901

Дочь: Бычкова Гликерия Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1904

Сын: Томбасов Роман Михайлович

Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Елена Михаиловна

Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Томбасов Петр Михаилович

Мать ребёнка: Томбасова Анна Широва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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