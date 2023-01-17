Широв Амвросий Логинович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Широв Логин Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1877
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Томбасова Анна Широва
Мать ребёнка: Широва Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Широва Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
01.02.1889
Мать ребёнка: Широва Екатерина Никифоровна
Смерть
Неизвестно