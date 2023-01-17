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Широв Амвросий Логинович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Широв Логин Васильевич

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.10.1877

Жена: Широва Екатерина Никифоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Томбасова Анна Широва

Мать ребёнка: Широва Екатерина Никифоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Широв Иван Амвросьевич

Мать ребёнка: Широва Екатерина Никифоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Широв Федор Амвросьевич

Мать ребёнка: Широва Екатерина Никифоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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