Широва Екатерина Никифоровна
женский, родилась 1858, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПороги Никифор ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Широв Амвросий Логинович1857 г.р.
Дети
Широв Федор Амвросьевич01.02.1889 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пороги Никифор Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1877
Рождение ребёнка
01.02.1889
Отец ребёнка: Широв Амвросий Логинович
Смерть
Неизвестно