Широва Екатерина Никифоровна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Широва Екатерина Никифоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Пороги Никифор ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Широв Амвросий Логинович1857 г.р.
Дети
Широв Федор Амвросьевич01.02.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пороги Никифор Леонтьевич

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.10.1877

Муж: Широв Амвросий Логинович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Широв Федор Амвросьевич

Отец ребёнка: Широв Амвросий Логинович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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