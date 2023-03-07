Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1812

Сын: Терентий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1817 ст.

Сын: Капитон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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