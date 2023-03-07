Вторая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1812
Сын: Терентий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
15.02.1817 ст.
Сын: Капитон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно