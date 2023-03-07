Терентий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентий Андреев

Терентий Андреев

avatar

Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.03.1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1812

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Вторая Жена

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Терентьева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мавра Терентьева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Иванова

Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close