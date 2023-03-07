Терентий Андреев
Место рождения
Дата рождения?.03.1812
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1812
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Вторая Жена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Терентьева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мавра Терентьева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858