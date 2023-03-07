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Капитон Андреев

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Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1817 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1817 ст.

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Вторая Жена

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1834

Жена: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Рождение ребёнка
?.11.1838

Сын: Алимпий Капитонов

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Ларион Капитонов

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Егор Капитонов

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Симеон Капитонов

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Игнатий Капитонов

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Марфа Капитонова

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Капитонова

Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
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