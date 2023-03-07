Капитон Андреев
Место рождения
Дата рождения15.02.1817 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1817 ст.
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Вторая Жена
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
?.11.1838
Сын: Алимпий Капитонов
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Ларион Капитонов
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Егор Капитонов
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Симеон Капитонов
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Игнатий Капитонов
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Марфа Капитонова
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Капитонова
Мать ребёнка: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858