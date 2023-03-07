Кощеева (Чувашева) Фекла Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Чувашева) Фекла Степанова

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Место рождения

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Чувашев Стефан Артемьев

Мать: не указана

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Никитина

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Семен Никитин

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафонова Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кощеев Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Никита Семенович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
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