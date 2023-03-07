Кощеева (Чувашева) Фекла Степанова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Чувашев Стефан Артемьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосия Никитина
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кощеев Семен Никитин
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафонова Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789