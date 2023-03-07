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Кощеев Никита Семенович

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Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кощеев Семен Игнатьевич

Мать: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Никитина

Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Семен Никитин

Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафонова Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кощеев Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Фекла Степанова

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1763
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