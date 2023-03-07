Кощеев Никита Семенович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Кощеев Семен Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосия Никитина
Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кощеев Семен Никитин
Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафонова Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Кощеева Фекла Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Фекла Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763