Кощеев Семен Никитин
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Кощеев Никита Семенович
Мать: Кощеева Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Парасковья Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802