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Кощеев Семен Никитин

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Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Кощеев Никита Семенович

Мать: Кощеева Фекла Степанова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кощеев Мирон Семенович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кощеев Иван Семенович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Парасковья Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Гурьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Гурьяновна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1802
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