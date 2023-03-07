Кощеева (Ложкина) Евдокия Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Ложкина) Евдокия Гурьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кощеев Мирон Семенович

Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кощеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Парасковья Семеновна

Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Семен Никитин

Смерть
Неизвестно
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