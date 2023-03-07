Кощеева (Ложкина) Евдокия Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Парасковья Семеновна
Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Кощеев Семен Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Семен Никитин
Смерть
Неизвестно