Байгузин Кашяф Ишаевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Рождение ребёнка
27.11.1951
Дочь: Ямщикова Раиса Кяшафовна
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
17.01.1953
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
21.07.1954
Сын: Байгузин Ростям Кяшафович
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
25.08.1956
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
01.09.1958
Сын: Байгузин Равиль Кяшафович
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
24.02.1961
Дочь: Насыров Надия Кяшафовна
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Ачыкгёз Радия Кяшафовна
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Рождение ребёнка
26.07.1967
Сын: Байгузин Шавкять Кяшафович
Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Участник ВОВ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000