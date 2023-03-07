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Байгузин Кашяф Ишаевич

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович

Мать: Байгузина Кадича Сатдыковна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1951

Дочь: Ямщикова Раиса Кяшафовна

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1953

Сын: Байгузин Ринат Кяшафович

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1954

Сын: Байгузин Ростям Кяшафович

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1956

Сын: Байгузин Расим Кяшафович

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1958

Сын: Байгузин Равиль Кяшафович

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1961

Дочь: Насыров Надия Кяшафовна

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Ачыкгёз Радия Кяшафовна

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1967

Сын: Байгузин Шавкять Кяшафович

Мать ребёнка: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Работа или профессия
Неизвестно
Участник ВОВ.
Место жительства
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2000
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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