Байгузин Иш-Мохаммет (Ишай) Хуснутдинович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Байгузин Хуснутдин
Мать: Айша Сайфетдинова
Рождение ребёнка
26.03.1926
Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Абдульмяновна Оркия (Эркия) Ишаевна
Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шамионова Равза Ишаевна
Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Байгузин Алимджан Ишаевич
Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Участник 1-ой Мировой войны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943