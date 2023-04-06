Байгузин Иш-Мохаммет (Ишай) Хуснутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгузин Иш-Мохаммет (Ишай) Хуснутдинович

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Байгузин Хуснутдин

Мать: Айша Сайфетдинова

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Байгузин Кашяф Ишаевич

Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Абдульмяновна Оркия (Эркия) Ишаевна

Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шамионова Равза Ишаевна

Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Байгузин Алимджан Ишаевич

Мать ребёнка: Байгузина Кадича Сатдыковна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байгузина Кадича Сатдыковна

Работа или профессия
Неизвестно
Участник 1-ой Мировой войны
Место жительства
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1943
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