Байгузина Кадича Сатдыковна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сатдык
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1926
Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Абдульмяновна Оркия (Эркия) Ишаевна
Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шамионова Равза Ишаевна
Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Байгузин Алимджан Ишаевич
Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Артель инвалидов "Дружба" рогозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965