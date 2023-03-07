Байгузина Кадича Сатдыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгузина Кадича Сатдыковна

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сатдык

Мать: не указана

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Байгузин Кашяф Ишаевич

Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Абдульмяновна Оркия (Эркия) Ишаевна

Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шамионова Равза Ишаевна

Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Байгузин Алимджан Ишаевич

Отец ребёнка: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгузин Ишмухаммет (Ишай) Хуснутдинович

Работа или профессия
Неизвестно
Артель инвалидов "Дружба" рогозница
Место жительства
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1965
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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