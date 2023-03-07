Байгузина (Алиева) Гульжихан Абдрахмановна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
27.11.1951
Дочь: Ямщикова Раиса Кяшафовна
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
17.01.1953
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
21.07.1954
Сын: Байгузин Ростям Кяшафович
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
25.08.1956
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
01.09.1958
Сын: Байгузин Равиль Кяшафович
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
24.02.1961
Дочь: Насыров Надия Кяшафовна
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Ачыкгёз Радия Кяшафовна
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Рождение ребёнка
26.07.1967
Сын: Байгузин Шавкять Кяшафович
Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2006