Байгузина (Алиева) Гульжихан Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгузина (Алиева) Гульжихан Абдрахмановна

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Алиев Абдрахман Хасянович

Мать: Алиева Мярфуга (Мярфува) Шаяхмятовна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1951

Дочь: Ямщикова Раиса Кяшафовна

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1953

Сын: Байгузин Ринат Кяшафович

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1954

Сын: Байгузин Ростям Кяшафович

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1956

Сын: Байгузин Расим Кяшафович

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1958

Сын: Байгузин Равиль Кяшафович

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1961

Дочь: Насыров Надия Кяшафовна

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Ачыкгёз Радия Кяшафовна

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1967

Сын: Байгузин Шавкять Кяшафович

Отец ребёнка: Байгузин Кашяф Ишаевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгузин Кашяф Ишаевич

Место жительства
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2006
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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