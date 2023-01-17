Алиева Мярфуга (Мярфува) Шаяхмятовна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шаяхмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Умяров Шамыль Ибрагимович
Отец ребёнка: Умяров Ибрагим
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна
Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович
Рождение ребёнка
26.06.1932
Дочь: Изяева Гольгозем (Гульзам) Абдрахмановна
Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович
Рождение ребёнка
11.08.1940
Сын: Алиев Ряшит Абдрахманович
Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Умяров Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Алимджан Абдрахманович
Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно