Алиева Мярфуга (Мярфува) Шаяхмятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Мярфуга (Мярфува) Шаяхмятовна

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Место рождения

Верхняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шаяхмет

Мать: не указана

Верхняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Умяров Шамыль Ибрагимович

Отец ребёнка: Умяров Ибрагим

Верхняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Байгузина Гульжихан Абдрахмановна

Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1932

Дочь: Изяева Гольгозем (Гульзам) Абдрахмановна

Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1940

Сын: Алиев Ряшит Абдрахманович

Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умяров Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Алимджан Абдрахманович

Отец ребёнка: Алиев Абдрахман Хасянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Абдрахман Хасянович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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