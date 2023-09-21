Наталья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муллин Николай Фомич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Муллин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Муллин Ведений Николаевич
Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Муллина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Муллина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич
Смерть
Неизвестно