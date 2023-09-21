Наталья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Николай Фомич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Муллин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Муллин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Муллин Ведений Николаевич

Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Муллина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Муллин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Муллина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Муллин Николай Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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