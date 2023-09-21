Муллин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Муллин Николай Фомич
Мать: Наталья Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Муллина Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Муллина Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно