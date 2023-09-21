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Муллин Василий Николаевич

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Муллин Николай Фомич

Мать: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Муллина Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Муллина Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Муллин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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