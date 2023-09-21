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Муллин Николай Фомич

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Муллин Фома Алексеевич

Мать: Авдотья

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ананьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Муллин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Муллин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Муллин Ведений Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Муллина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Муллин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Муллина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Наталья Ананьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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