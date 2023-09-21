Муллин Николай Фомич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Муллин Фома Алексеевич
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Муллин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Муллин Ведений Николаевич
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Муллина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Муллина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Наталья Ананьевна
Смерть
Неизвестно