Успенский Илья Федоров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варваричева (Успенская) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Успенская Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вишневская Федосия Ильинична
Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно