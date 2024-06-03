Успенский Илья Федоров 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Успенский Илья Федоров

Место рождения

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Успенский Федор Иванович

Мать: Успенская Мария Алексеевна

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Успенский Сергей Ильич

Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варваричева (Успенская) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Успенская Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вишневская Федосия Ильинична

Мать ребёнка: Успенская Александра Дмитриевна

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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