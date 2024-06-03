Успенская Александра Дмитриевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Успенская Александра Дмитриевна

Место рождения

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Дмитрий Венедиктов

Мать: Агрипина Петровна

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Илья Федоров

Рождение ребёнка
1854

Сын: Успенский Сергей Ильич

Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варваричева (Успенская) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Успенская Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вишневская Федосия Ильинична

Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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