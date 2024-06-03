Успенская Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Дмитрий Венедиктов
Мать: Агрипина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варваричева (Успенская) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Успенская Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вишневская Федосия Ильинична
Отец ребёнка: Успенский Илья Федоров
Смерть
Неизвестно