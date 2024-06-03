Успенская Мария Алексеевна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Успенская Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Федор Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Успенская Вера Федоровна

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Успенский Илья Федоров

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Успенская Елена Федоровна

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Успенская Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Успенский Владимир Федорович

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Успенская Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Орлецкая (Успенская) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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