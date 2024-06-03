Успенская Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Успенская Вера Федоровна
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Успенская Елена Федоровна
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Успенская Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Успенский Владимир Федорович
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Успенская Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Орлецкая (Успенская) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Успенский Федор Иванович
Смерть
Неизвестно