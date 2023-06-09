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Черненко Герасим Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.03.1837

Дата смерти

17.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1837

Отец: Черненко Иван Яковлевич

Мать: Черненко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.01.1862

Дочь: Переверзева Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна

Рождение ребёнка
09.09.1867

Сын: Черненко Иосиф Герасимович

Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна

Рождение ребёнка
25.01.1870

Сын: Черненко Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна

Рождение ребёнка
14.04.1873

Сын: Черненко Федор Герасимович

Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна

Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Черненко Иван Герасимович

Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна

Рождение ребёнка
10.10.1877

Дочь: Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна

Бракосочетание
26.07.1881

Жена: Черненко Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1883

Сын: Черненко Василий Герасимович

Мать ребёнка: Черненко Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Епистимия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1918
Причина смерти: старость