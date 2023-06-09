Черненко Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения04.03.1837
Дата смерти17.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1837
Отец: Черненко Иван Яковлевич
Мать: Черненко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.01.1862
Дочь: Переверзева Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна
Рождение ребёнка
09.09.1867
Сын: Черненко Иосиф Герасимович
Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна
Рождение ребёнка
25.01.1870
Сын: Черненко Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна
Рождение ребёнка
14.04.1873
Сын: Черненко Федор Герасимович
Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна
Рождение ребёнка
24.02.1876
Сын: Черненко Иван Герасимович
Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна
Рождение ребёнка
10.10.1877
Дочь: Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Черненко Епистимия Иосифовна
Бракосочетание
26.07.1881
Рождение ребёнка
10.07.1883
Сын: Черненко Василий Герасимович
Мать ребёнка: Черненко Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1918
Причина смерти: старость