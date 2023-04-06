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Черненко Иван Яковлевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1794

Дата смерти

16.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1834

Сын: Черненко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.03.1837

Сын: Черненко Герасим Иванович

Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.11.1839

Дочь: Ельцова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1841

Сын: Черненко Яков Иванович

Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.01.1844

Сын: Черненко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1874
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