Черненко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти16.01.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1834
Сын: Черненко Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.03.1837
Сын: Черненко Герасим Иванович
Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1839
Дочь: Ельцова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1841
Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1844
Мать ребёнка: Черненко Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненко Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1874