Переверзева (Черненко) Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Филатова Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Дочь: Переверзев Мария Константиновна
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Сын: Переверзев Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Дочь: Матрона Константиновна
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Дочь: Арент Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Сын: Переверзев Василий Константинович
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Дочь: Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Дочь: Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Сын: Переверзев Лука Константинович
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич
Сын: Переверзев Александр Константинович
Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич