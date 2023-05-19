Переверзева (Черненко) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева (Черненко) Мария Герасимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1862

Отец: Черненко Герасим Иванович

Мать: Черненко Епистимия Иосифовна

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Филатова Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Переверзев Мария Константиновна

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Переверзев Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Матрона Константиновна

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Арент Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Переверзев Василий Константинович

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Переверзев Лука Константинович

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Переверзев Александр Константинович

Отец ребёнка: Переверзев Константин Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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