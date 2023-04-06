Филатова (Переверзева) Анастасия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
10.08.1898
Сын: Филатов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
06.08.1901
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
24.07.1903
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
03.02.1905
Сын: Филатов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
31.03.1909
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
05.04.1912
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Рождение ребёнка
15.12.1916
Отец ребёнка: Филатов Василий Львович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно