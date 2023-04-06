Филатова (Переверзева) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Переверзева) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Переверзев Константин Кузьмич

Мать: Переверзева Мария Герасимовна

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
10.08.1898

Сын: Филатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
06.08.1901

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
24.07.1903

Сын: Филатов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
03.02.1905

Сын: Филатов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
31.03.1909

Сын: Филатов Марк Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
05.04.1912

Сын: Филатов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Филатов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Львович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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