Мусин Абдурахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Шамиль
Мать ребёнка: Мусина Хуснижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Рустам
Мать ребёнка: Мусина Хуснижан
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: (Мусина) Садия
Мать ребёнка: Мусина Хуснижан
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: (Мусина) Сания
Мать ребёнка: Мусина Хуснижан
Смерть
Неизвестно