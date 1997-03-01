(Мусина) Садия
Место рожденияс. Петряксы
Дата рождения10.11.1929
Дата смерти?.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1929
Отец: Мусин Абдурахман
Мать: Мусина Хуснижан
Рождение ребёнка
1947
Сын: Жамалетдинов Раис Рамазанович
Отец ребёнка: Жамалетдинов Рамазан
Рождение ребёнка
18.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жамалетдинов Рамазан
Рождение ребёнка
07.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жамалетдинов Рамазан
Смерть
?.03.1997
Похороны
Неизвестно