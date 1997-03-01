(Мусина) Садия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мусина) Садия

Место рождения

с. Петряксы

Дата рождения

10.11.1929

Дата смерти

?.03.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1929

Отец: Мусин Абдурахман

Мать: Мусина Хуснижан

Рождение ребёнка
1947

Сын: Жамалетдинов Раис Рамазанович

Отец ребёнка: Жамалетдинов Рамазан

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамалетдинов Рамазан

Рождение ребёнка
07.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамалетдинов Рамазан

Смерть
?.03.1997
Похороны
Неизвестно

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