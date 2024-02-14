Мусина Хуснижан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Шамиль
Отец ребёнка: Мусин Абдурахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Рустам
Отец ребёнка: Мусин Абдурахман
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: (Мусина) Садия
Отец ребёнка: Мусин Абдурахман
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: (Мусина) Сания
Отец ребёнка: Мусин Абдурахман
Смерть
Неизвестно