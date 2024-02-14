Мусина Хуснижан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина Хуснижан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Шамиль

Отец ребёнка: Мусин Абдурахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Рустам

Отец ребёнка: Мусин Абдурахман

Рождение ребёнка
10.11.1929

Дочь: (Мусина) Садия

Отец ребёнка: Мусин Абдурахман

Рождение ребёнка
27.02.1932

Дочь: (Мусина) Сания

Отец ребёнка: Мусин Абдурахман

Смерть
Неизвестно

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