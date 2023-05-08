Евдокимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1975

Сын: Евдокимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Наталья или Наталия Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Наталья или Наталия Алексеевна

Смерть
Неизвестно