Евдокимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1975
Сын: Евдокимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Евдокимова Наталья или Наталия Алексеевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно