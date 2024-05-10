Юдалевич Малка Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти23.07.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Юдалевич Моисей Абрамович
Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич
Год рождения вычислен, исходя из возраста, указанного в записи о браке с Хаей Флеер.
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
23.07.1889 ст.
Причина смерти: «По старости и дряхлости» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводила... Показать все