Юдалевич Малка Лазаревна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Малка Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

23.07.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдалевич Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдалевич Яков Абрамович

Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдалевич Абрам Файбишевич

Место жительства
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Юдалевич Моисей Абрамович

Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич

Год рождения вычислен, исходя из возраста, указанного в записи о браке с Хаей Флеер.
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Юдалевич Исай Абрамович

Отец ребёнка: Юдалевич Абрам Файбишевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
23.07.1889 ст.
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: «По старости и дряхлости» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводила... Показать все

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