Юдалевич Яков Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдалевич Лия Иосифовна
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.
Дочь: (Юдалевич) Двейра Яковлевна
Мать ребёнка: Юдалевич Лия Иосифовна
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно