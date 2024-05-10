Юдалевич Яков Абрамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Яков Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдалевич Абрам Файбишевич

Мать: Юдалевич Малка Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдалевич Лия Иосифовна

Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: (Юдалевич) Двейра Яковлевна

Мать ребёнка: Юдалевич Лия Иосифовна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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