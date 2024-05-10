Юдалевич Абрам Файбишевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Абрам Файбишевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдалевич Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдалевич Яков Абрамович

Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдалевич Малка Лазаревна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Юдалевич Моисей Абрамович

Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна

Год рождения вычислен, исходя из возраста, указанного в записи о браке с Хаей Флеер.
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Юдалевич Исай Абрамович

Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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