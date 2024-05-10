Юдалевич Абрам Файбишевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдалевич Малка Лазаревна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849
Сын: Юдалевич Моисей Абрамович
Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна
Год рождения вычислен, исходя из возраста, указанного в записи о браке с Хаей Флеер.
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Юдалевич Малка Лазаревна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно